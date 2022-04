Si balla nel ristorante ma senza autorizzazione, scatta il blitz della polizia

SENIGALLIA - Balli e musica nel ristorante anziché nel seminterrato. Scatta la multa per un locale e il suo titolare rischia anche la licenza. È accaduto ieri quando i poliziotti della questura di Ancona e del Commissariato di Senigallia hanno notificato un provvedimento sanzionatorio amministrativo a carico del titolare del locale di pubblico spettacolo, a Senigallia, mentre nel suo ristorante si svolgeva una festa con musica e balli. Il tutto non avveniva nel piano seminterrato dove era stato invece autorizzato dal Suap. Al momento del controllo erano presenti 150 ospiti.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno riscontrato alcune anomalie in materia di sicurezza, contestando al titolare in particolare il fatto che il certificato prevenzione incendio era stato rilasciato per la sala da ballo nel seminterrato e non per il ristorante dove si effettuava lo spettacolo nonché la difformità di alcune uscite di sicurezza.

Il provvedimento è stato dunque notificato al titolare di 60 anni, che dovrà pagare una multa che va da 256 a 1032 euro. Il provvedimento è stato trasmesso al Suap dell’unione dei comuni de “La Terre della Marca Senone”, di cui fa parte anche Senigallia. Si dovrà valutare la sospensione della licenza di pubblico spettacolo.