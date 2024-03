Lancia di tutto dal balcone, tra gli oggetti anche una stufa a gas. Paura per una bombola: interviene la polizia

ANCONA - Nel primo pomeriggio di ieri la polizia di Ancona è dovuta intervenire in via Martiri della Resistenza, a seguito della segnalazione di una persona che gettava oggetti dal proprio balcone.

Giunti sul posto i poliziotti hanno verificato la presenza nel parcheggio sottostante lo stabile interessato, che affaccia sulla via, di secchi in plastica, canovacci bagnati ed una stufa a gas, coperta da un sacco di rifiuti, priva di bombola. Quest'ultima è stata vista sul balcone del primo piano dello stabile, adagiata a terra contro la balaustra in vetro. I poliziotti, nel timore che potesse perdere del gas, hanno subito chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco.

Gli agenti hanno poi preso contatti con la persona che aveva richiesto l'intervento, la quale ha raccontato che a gettare gli oggetti era stata una donna, di origini straniere, che già nei giorni precedenti si era resa protagonista di condotte moleste nei confronti dei condomini di quello stabile. I poliziotti, con qualche difficoltà, sono riusciti a farsi aprire la porta dalla donna, cercando di tranquillizzarla. La straniera è apparsa poco lucida ed in condizioni psichiche alterate, in relazione alle frasi sconnesse e ad alcune distorsioni della realtà, per le quali è stato richiesto l'intervento sul posto degli operatori sanitari. La donna è stata poi trasportata in ospedale. Sono in corso le valutazioni per l'adozione di eventuali provvedimenti a suo carico.