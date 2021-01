Piano antighiaccio e neve, ad Ancona avviato il monitoraggio nelle ore notturne

ANCONA - Con il previsto abbassamento delle temperature e l’entrata nel pieno dell’inverno, l’Assessorato alla Protezione Civile ha predisposto il monitoraggio delle strade più soggette a gelate notturne. Due squadre in reperibilità stanno verificando nottetempo lo stato dell’Asse Nord-Sud (da via Bocconi all’uscita dell’Università nelle due carreggiate) e il tratto della Cameranense, pronte a richiedere l’intervento dei mezzi dedicati per mantenere in sicurezza il fondo stradale.

La sorveglianza è attiva dal 27 dicembre e sono stati effettuati sinora 4 interventi di verifica per via delle temperature scese al di sotto dei quattro gradi. L’altra notte alle ore 4:00 il magazzino comunale è intervenuto con un mezzo spargisale nelle seguenti strade: - Asse N/S in entrambi i sensi di marcia (escluse le gallerie) compresi i svincoli in entrate ed uscita delle Grazie e in ingresso al km 4+900 – discesa in Strada di Passo Varano (a fianco del Cimitero delle Tavernelle) – la doppia curva pericolosa in Strada Cameranense direzione Stadio del Conero – Via Filonzi in entrambi i sensi di marcia. Il Comune di Ancona, come ogni anno, ha approntato il piano completo di intervento in caso di eventi meteorologici avversi. Il piano neve – operativo dal 15 novembre al 15 aprile - suddivide il territorio comunale in 14 zone con 12 ditte convenzionate con l’Amministrazione comunale oltre a due squadre del magazzino comunale disponibili per il pronte intervento. Da alcune settimane è arrivata una ulteriore fornitura di sale e graniglia già a disposizione dei mezzi per lo spargimento. Le operazioni sono seguite dall'assessorato alla Protezione Civile e Manutenzioni.

«Come ogni anno abbiamo previsto e organizzato il piano neve per farci trovare pronti in caso di necessità e come prevenzione stiamo monitorando l’Asse Nord Sud e zone soggette particolarmente a formazione di ghiaccio, per dare maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Per questa notte, visto che le previsioni ipotizzano nevicate nelle zone collinari, quindi nelle frazioni, abbiamo previsto un sopralluogo nottetempo di tecnici e due mezzi spazzaneve pronti ad intervenire» spiega l’assessore alla Protezione Civile e Manutenzioni, Stefano Foresi.