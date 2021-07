Passeggia in via Flaminia, ma il suo permesso di soggiorno è scaduto: denunciato

FALCONARA - I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato un 50enne del Senegal, sorpreso mentre passeggiava in via Flaminia nonostante lo scorso gennaio gli fosse stato negato il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Il controllo è avvenuto venerdì pomeriggio quando i militari lo hanno sorpreso mentre passeggiava. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire come l'uomo fosse irregolare nel territorio, visto il permesso di soggiorno scaduto. Il senegalese avrebbe quindi dovuto lasciare il nostro Paese e per questo è stato denunciato e sono state avviate le pratiche per l'espulsione.