Pericolo al parco, spuntano i cartelli: “Attenzione cinghiali in transito”

ANCONA - Cartelli che avvisano della presenza dei cinghiali nel parco pubblico, vicino alle case. Sono stati affissi sotto la scuola Benincasa, al parco Monte Marino, in via Marini. «Attenzione, presenza di cinghiali in transito», riportano i fogli appesi su alcuni alberi, nell’area frequentata da bambini e proprietari di cani. I cartelli riportano la scritta del consiglio territoriale di partecipazione numero 3, del Comune, che comprende i quartieri di Archi, Vallemiano, Stazione e Palombella. «Sono stati avvistati diversi cinghiali in questa zona - avvisa il cartello -. Transitano nel parco e arrivano fino alle abitazioni. Si raccomanda di non lasciare carte o residui di cibo a terra che possono attrarre gli animali. Nel caso di avvistamento si prega di avvisare la sala operativa del comando di polizia provinciale al numero 0715894455-6 in orario 8-19».

Al parco è da novembre che gli ungulati sono stati avvistati, in branco. Nelle ultime settimane non sono mancati avvistamenti anche alle Grazie, al parco pubblico di Villa Beer e a Vallemiano. Ad attirarli fino al centro abitato sarebbe la ricerca di cibo ed acqua.