Ancona-Vis Pesaro, arrivano 250 tifosi ospiti: «Partita ad alto rischio», sicurezza potenziata

ANCONA - Tavolo tecnico stamattina in questura per la partita di calcio Ancona- Vis Pesaro, che si terrà domani allo Stadio del Conero alle 17.30.

Il Viminale ha definito, nella serata di ieri, la Partita a Rischio 3- che prevede dunque un rafforzamento delle misure di gestione dell’evento, con la previsione dell’arrivo di circa 250 tifosi, di cui un centinaio con mezzi propri e altri 150 circa con il treno. La partita, spiega la Questura in una nota, si svolgerà in orario serale con una «non adeguata illuminazione esterna, soprattutto nell’area dei parcheggi, che certamente non facilita la gestione dei servizi di ordine pubblico».

La viabilità in direzione stadio prevede l’utilizzo di una sola strada, sia per l’accesso che per il deflusso, che non consente decisioni diverse nelle partite a rischio.