Choc al parco giochi del Passetto, tra i bambini spunta un proiettile

ANCONA - Ha dell'incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri all'interno del parco giochi delle piscine del Passetto. Il padre di un bambino anconetano ha trovato un proiettile appoggiato sopra un muretto a pochi metri da suo figlio. Preoccupato che gli altri ragazzini potessero notarlo e farsi del male, l'uomo ha subito allertato la polizia.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per mettere in sicurezza l'oggetto e per cercare eventuali altri proiettili o armi da fuoco nei paraggi. Nulla è stato trovato. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile.