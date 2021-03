Parchi sbarrati e spiagge off-limits, l’ordinanza non c’è: i consiglieri scrivono al Prefetto

Parchi chiusi e accessi al mare interdetti, ma l’ordinanza comunale ancora non c’è (GUARDA IL VIDEO). I consiglieri comunali Gianluca Quacquarini, Francesco Rubini (Altra Idea di Città) e Daniela Diomedi (M5S) hanno inviato una lettera al sindaco con richiesta di chiarimenti. La stessa missiva è stata inoltrata al Prefetto e al Questore.

Una decisione presa: «in assenza di qualsivoglia provvedimento scritto dell’autorità competente- scrivono i consiglieri- con la presente siamo a chiedere chiarimenti quanto al titolo in base al quale sono state effettuate le restrizioni. Ad oggi non risulta essere stata pubblicata alcuna ordinanza sindacale al proposito né, negli atti pubblicati in ordine alla prevenzione del contagio da Covid-19, si rinviene alcuna prescrizione nel senso della chiusura dei parchi pubblici ed interdizione all’accesso agli arenili». La redazione ha cercato di contattare l’Amministrazione per una replica e chiarimenti, ma finora non c’è stata risposta.