Parchi tra desolazione e confusione: lucchetti a metà e l'ordinanza non c'è | VIDEO

Il video è stato girato nel pomeriggio di lunedì 8 marzo. Il Comune aveva deciso la chiusura di alcuni parchi cittadini, nello specifico: Villa Beer, Cittadella, Cardeto, Forte Altavilla, Gabbiano, Via Vasari, Ricci, Via Bezzecca, Parco della Pace, Via Ragusa, Via Ete e Via Scrima. Una misura adottata «a seguito del nuovo DPCM e dell’Ordinanza Regionale», ma l'assenza di un'ordinanza apposita firmata dal sindaco ha apero la polemica da parte di alcuni consiglieri di opposizione.

Sta di fatto che le porte del parco del Cardeto (ingresso Villarey) erano aperte e qualcuno, forse inconsapevolmente, ne ha approfittato per portare a spasso il cane. «I parchi sono chiusi o no?- ha chisto una signora- se manca l'ordinanza allora vuol dire che sono aperti». Sulla questione dell'ordinanza, la redazione ha provato da ieri a contattare l'amministrazione comunale per avere dei chiarimenti, ma finora non c'è stata risposta.