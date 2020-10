Spintona il carabiniere e cerca di fuggire: parcheggiatore abusivo finisce in manette

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Marzocca hanno arrestato un 55enne senegalese per resistenza a pubblico ufficiale. I militari lo hanno sorpreso in piazza Simoncelli mentre lavorava senza autorizzazione come parcheggiatore. Si sono avvicinati per identificarlo ma lui, per sfuggire al controllo, ha strattonato e spinto uno dei carabinieri causandogli delle ferite una gamba.

Gli altri militari lo hanno bloccato e portato in caserma. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Inoltre è stato denunciato per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, reato per il quale era stato già denunciato un anno fa.

