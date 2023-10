Un pannello si stacca e colpisce in testa l'autista di Conerobus: l'uomo finisce in ospedale

ANCONA - Stava guidando l'autobus in direzione Piazza Cavour quando improvvisamente è stato colpito in testa da un pannello di plastica che si è staccato dall'abitacolo. Paura nella serata di ieri per l'uomo che è dovuto ricorrere alle cure del 118.

L'autista è rimasto lucido nonostante la gran paura, riuscendo a parcheggiare il mezzo ed aspettare l'arrivo dei soccorsi. A dare l'allarme sono stati alcuni passeggeri che hanno subito allertato il 118. Sul posto gli operatori della Croce Galla di Ancona che lo hanno medicato e portato in ospedale per accertamenti. Non è grave.