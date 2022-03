Ordinanza anti-movida molesta: previsti controlli in centro

ANCONA - Ordinanza anti movida moltesta: previsti per domani controlli interforze in piazza del Papa da parte di polizia, carabinieri e polizia locale, oltre che agli uomini della Squadra Amministrativa e di sicurezza della Squadra Mobile.

Il servizio è stato predisposto dal questore Cesare Capocasa con l’intento di contrastare fenomeni illeciti che hanno destato particolare allarme sociale nel centro cittadino e «di garantire la massima tranquillità a chi vuole trascorrere il sabato con spensieratezza». Inoltre, avrà l’obiettivo di garantire il divieto di assembramento e il rispetto della normativa anti Covid nonché quello di arginare il fenomeno dell’abuso di alcol. Lo scorso 10 marzo il Comune ha infatti emanato l’ordinanza sindacale anti degrado che sarà in vigore fino al 30 giugno.

L’ordinanza prevede in particolare, in tutto il territorio comunale, a partire dalle 21 fino alle 7, il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e aree private aperte al pubblico. Fino alle ore 24 è consentito il consumo di alcolici a seguito di asporto in bicchiere, anche in vetro, esclusivamente in prossimità dello stesso locale presso il quale la bevanda è stata acquistata. I consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Il consumo di alcoolici al tavolo, nei dehors autorizzati, resta consentito fino alle 3. Gli esercenti che prolungano l’orario di apertura oltre le 21, sono tenuti a informare i consumatori, anche tramite l’affissione di cartelli ben visibili, di quanto stabilito nell’ordinanza. Gli esercizi pubblici che si affacciano su piazza del Plebiscito e nelle vie che vi accedono, devono restare chiusi dalle ore 2. L’inottemperanza ai divieti contenuti nell’ordinanza comporterà la sanzione da 77 a 500 euro. Nel perimetro che ricomprende la zona del Piano, è vietato a qualsiasi ora consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, su aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati.