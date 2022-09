Morte di Alika, fissati i funerali del 39enne ucciso lungo il corso. Perizia psichiatrica su Ferlazzo

CIVITANOVA - C’è una data per il funerale di Alika Ogorchukwu, il nigeriano di 39 anni ucciso a Civitanova Marche il 29 luglio scorso, da Filippo Ferlazzo. È stato fissato per il 1 ottobre, alle 14, nel chiostro di San Domenico, a San Severino Marche. I fratelli attesi dalla Nigeria «arriveranno il 24 settembre - fa sapere l’avvocato Francesco Mantella, legale della moglie del venditore ambulante che da sei anni abitava a San Severino - per cui è stato possibile indicare ora una data certa».

La famiglia avrà ora il tempo di preparare la cerimonia. Il procuratore di Macerata, Claudio Rastrelli, intanto affiderà la perizia psichiatrica chiesta sull’omicida il prossimo 19 settembre allo psichiatra Gianni Giuli. L’incarico servirà a capire se il 32enne, operaio della provincia di Salerno, era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti, se è pericoloso socialmente e se può stare a processo. Il 29 luglio uccise Alika in corso Umberto I, a mani nude, dopo che il nigeriano aveva chiesto una elemosina insistente alla fidanzata. Ferlazzo è stato arrestato per omicidio volontario aggravato e rapina ed è ancora in carcere a Montacuto. «Valuteremo - dice Mantella - se nominare un nostro consulente che affianchi quello della Procura».