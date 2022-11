Senigallia, nuova sede per l’America Graffiti. Gli anni ’50 approdano all’ex ristorante Da Bano

SENIGALLIA - Lavori in corso per i titolari dell’America Graffiti. Via dalla vecchia sede su Lungomare Dante Alighieri, dove prima sorgeva El Mariachi il locale che fece la storia della movida senigalliese, per dare nuova vita a quello che un tempo era il ristorante Da Bano. Dal prossimo 24 novembre, infatti, cederà il passo all’America Graffiti. Ad annunciarlo è Simona Pomoni, titolare insieme a Vincenzo Cipolletta, sul suo profilo Facebook.

L’annuncio

«E dopo 9 anni e un po’ di mesi - scrive la titolare - lasciamo la vecchia location per spostarci in Lungomare Leonardo Da Vinci all’ex ristorante Da Bano». Contestualmente i gestori annunciano la chiusura temporanea dell’attività relativamente al servizio del pranzo per consentire il trasloco «dal 7 al 24 novembre - continua Pomoni - per tornare operativi ed emozionati con il srrvizio della cena dalle 18,30 in poi». Dunque una nuova sfida che, a giudicare dal tono del post, sta portando nuova energia alla coppia di gestori. «La location è molto diversa dalla vecchia - specifica la titolare -, ma il minimo comune multiplo è l’A al quadrato, amore indefinito e immenso che ci ha accompagnato tutto questo tempo in questa esperienza e concezione di vita, moltiplicato per se stesso».

La patria del Jamboree

Senigallia è ormai diventata la città del rock’n’roll grazie al Summer Jamboree, uno dei festival di settore più importanti a livello internazionale. La musica e lo stile dell’America degli anni ’50 hanno portato un clima e un’ambientazione a Senigallia che ha dato l’input alla nascita di nuove realtà imprenditoriali. Tra cui anche l’America Graffiti, noto marchio di ristorazione in franchising che, ha aperto i battenti a Senigallia nel 2013. Un successo che è cresciuto negli anni e che ha spinto i due imprenditori a compiere un nuovo passo.