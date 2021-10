Il figlio nega il vaccino, il Covid peggiora il quadro clinico: la donna è morta

Positiva al Covid, morta dopo un mese dall'infezione. La vittima, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere Adriatico, è una donna di 80 anni, ospite di una residenza protetta dell’anconetano, deceduta dopo essere stata trasferita all’Inrca.

La donna, a causa di condizioni cliniche pregresse, non era in grado di scegliere se sottoporsi o meno alla vaccinazione e sarebbe stato il figlio a negare il consenso. Il suo quadro clinico è precipitato con il passare dei giorni senza lasciarle scampo. Inutile il ricovero in ospedale.