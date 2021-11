Riunione no-vax in chiesa: il vescovo ha rimosso il parroco

Riunione no vax in chiesa, il parroco di San Sebastiano Martire di Marischio è stato rimosso. La decisione su don Gino Pierosara è stata presa dal vescovo di Fabriano Francesco Massara, che in una nota ha anche chiesto scusa alla comunità parrocchiale per quanto accaduto.

Nella chiesa di Marischio, domenica scorsa, c’erano circa 100 persone (circa 30 in più della capienza massima consentita dalle misure anti-Covid) di cui solo un paio con la mascherina. Tra loro anche Roberto Petrella, ginecologo radiato nel 2019 dall’ordine dei medici di Teramo e autore di un video che, prima di essere rimosso dai social, ha documentato la situazione in chiesa. Il parroco, ringraziato pubblicamente dallo stesso Petrella, è decaduto anche dalla carica di esorcista diocesano. Don Vincenzo Bracci è stato nominato amministratore parrocchiale e legale rappresentante.