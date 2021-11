Reunion di no-vax in chiesa, il ginecologo (radiato) ringrazia il parroco

Un centinaio di no-vax radunati in chiesa a Marischio (Fabriano). Sono stati ripresi in un video diffuso via social, poi rimosso, da Roberto Petrella, il ginecologo radiato due anni dall’ordine dei medici fa per le tesi no-vax.

L’episodio risale a domenica scorsa. In chiesa, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ci sarebbero state almeno una trentina di persone in più della massima capienza consentita dalle misure anti-Covid. Nel filmato, che nel frattempo ha fatto il video dei social, Petrella racconta di 100 persone presenti di cui solo un paio con la mascherina. Racconta di abbracci, ringrazia il parroco (contagiato e guarito in passato dal Covid-19) e parla di diversi sacerdoti che non vogliono vaccinarsi. Dell’episodio è già stato informato anche il vescovo di Fabriano, Francesco Massara.