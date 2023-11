Nascondeva in casa hashish, cocaina e marijuana: 30enne ai domiciliari

ANCONA – Aveva un quantitativo di droga con sé, ed una volta “pizzicato” dagli agenti in borghese ha provato a disfarsene, ma inutilmente. E’ stato raggiunto dalla misura cautelare della detenzione domiciliare (in attesa del processo per direttissima) un giovane perugino, domiciliato nel capoluogo e fermato dai militari in borghese nella giornata di ieri. Proprio in considerazione del comportamento dell’uomo, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile dei Ancona, coadiuvati da personale della Squadra Cinofili della Compagnia di Pronto Impiego della Guardia di Finanza, hanno deciso di andare a fondo perquisendo l’abitazione del giovane.

All’interno dell’appartamento, le forze dell’ordine hanno così sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente di vario tipo pari a 130 grammi circa, suddivisi in quasi 80 grammi di hashish già diviso in pezzi, 50 grammi circa di cocaina in parte già confezionata in 8 dosi termosaldate e circa 0.30 grammi di marijuana, oltre a circa 300€ in contanti divisi in banconote di piccolo taglio, bilancino e coltelli intrisi di sostanza stupefacente. Arrestato dai militari e condotto presso il Comando Provinciale Carabinieri per ulteriori accertamenti e le formalità di rito, attenderà ai domiciliari il processo.