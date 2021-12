Rissa in piazza del Papa e movida molesta: scatta il Daspo urbano

Sono stati notificati due provvedimenti amministrativi di divieto di accesso alle aree urbane (Daspo urbano), disposti dal questore Cesare Capocasa, nei confronti di alcuni giovani che i primi di ottobre si sono resi responsabili di aggressione, danneggiamento, lesioni, e minacce, nei confronti della titolare di un locale in piazza del Papa e di altre persone presenti sul posto. Avevano scatenato il caos solo per essere stati ripresi e chiamati a rientrare nei ranghi. In quella circostanza misero a soqquadro il locale Vagamondo rompendo mobili e suppellettili. Ma non è tutto per quanto riguarda i controlli sulla movida.

Deejay, mixer e una folla di ragazzi ammassati ad ascoltare musica ad altissimo volume: non mancava niente ieri sera alla festa organizzata in un chiosco di piazza Cavour. Peccato non fosse stata autorizzata e che molti dei partecipanti al party non indossassero la mascherina obbligatoria. La titolare del chiosco, una 27enne, è stata multata per 400 euro e dovrà chiudere l’attività per 5 giorni. La stessa dovrà anche pagare una multa di 154 euro violazione del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, approvato dal Comune di Ancona che vieta l’utilizzo di casse acustiche all’esterno, se non per diffusione di musica di sottofondo. Il mercoledì universitario è proseguito fino a tarda sera. Erano le 1 di notte quando alcuni residenti hanno avvisato i poliziotti che in piazza del Papa era in corso la baraonda universitaria con musica ad altissimo volume. Anche per un altro titolare quindi, 58enne, è stata verbalizzata la multa di 516 euro. Lo stesso locale, l'11 novembre scorso, era già stato multato dalla polizia amministrativa della questura per apertura notturna oltre l’orario dichiarato.