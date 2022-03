Movida molesta e spaccio, il mercoledì universitario nel mirino dei controlli

ANCONA - Polizia in campo contro la movida molesta in centro città. Ieri sera sono stati svolti, su disposizione del questore Capocasa, una serie di controlli dalla Squadra amministrativa e di sicurezza insieme alla pattuglia della Mobile che ha monitorato il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ai minorenni. I poliziotti hanno verificato inoltre il rispetto della normativa del Tulps, ed in particolare l’eventuale somministrazione di alcol a minori e il rispetto del regolamento comunale relativo alla diffusione sonora di musica ad opera di locali pubblici, che ne prevede il divieto dopo la mezzanotte.

I controlli hanno riguardato nello specifico i locali del centro con particolare attenzione a quelli di Piazza del Plebiscito. Sono stati monitorati e controllati sette tra bar, ristoranti, kebab ed alimentari del centro di Ancona (piazza del Papa, viale Marconi, corso Stamira, corso Garibaldi). In totale sono state controllate 22 persone. Il servizio, oltre ad aumentare la pubblica sicurezza, ha permesso di verificare il sostanziale rispetto delle regole.