Esce in sup e muore a 35 anni davanti ai bagnanti: tragedia a Numana

NUMANA - Muore a 35 anni davanti agli altri bagnanti, tragedia a Numana intorno alle 20. L'uomo, secondo una primissima ricostruzione, si sarebbe sentito male dopo essere rientrato da un'uscita in sup. Inutili i soccorsi, allertati dai presenti. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza. Il tentativo di rianimazione non è stato sufficiente a strappare l'uomo alla morte.