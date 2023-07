Torna dall'uscita in sup e muore sulla battigia, Lorenzo se n'è andato davanti agli amici

NUMANA - Era uscito per l'escursione in sup, ma è stato colto da un malore mentre rientrava a riva. Ii suo cuore ha smesso di battere sulla battigia di Numana alta. Lorenzo Ferri, ingegnere osimano, è morto a 32 anni ieri sera, intorno alle 20, nei pressi dello stabilimento "Eugenio". E' stata la compagna a chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivata anche l'eliambulanza del 118, il medico che si è calato con il verricello ha tentato il tutto per tutto ma le manovre salvavita purtroppo non sono state sufficienti. Appassionato di mare, tennis, calcio, laureato alla Politecnica ed ex studente del Corridoni Campana, Lorenzo era papà di un bimbo di tre anni. Aveva compiuto 32 anni neppure una settimana fa. La salma è stata portata in obitorio a Torrette.

Il cordoglio dell'Erap