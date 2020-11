Un altro grande imprenditore ci lascia, addio a Leopoldo Latini

JESI - Dopo Gennaro Pieralisi un altro grande imprenditore jesino ci lascia. E' morto all'età di 88 anni Leopoldo Latini, titolare dell'omonima azienda di cucine, che fin dagli anni '60 ha visto i suoi prodotti arrivare nelle case di tutto il mondo. Grande amante dello sport, Latini è stato presidente della Jesina Calcio ed a lui va il merito di aver portato la società leoncella fino alla Serie C1.

L'uomo negli scorsi giorni era risultato positivo al Covid e per questo era stato trasferito dalla casa di riposo "Vittorio Emanuele II", dove si trovava insieme a sua moglie Lucia, direttamente all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Il suo cuore purtroppo non ha retto e lunedì sera è deceduto. I funerali dell'imprenditore non sono ancora stati fissati.