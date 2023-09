Cade dal tetto dell'azienda alla Baraccola, muore un operaio: inutili i soccorsi

ANCONA-Vola giù dal tetto, muore un operaio in un'azienda della Baraccola. Secondo una primissima ricostruzione, tutta da verificare, l'uomo è caduto da un lucernaio. Nella sede, in via Fioretti, è arrivato il 118. Soccorsi inutili purtroppo: per l'uomo non c'è stato niente da fare

