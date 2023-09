Precipita dal lucernario e muore, la vittima è Andrea Monti, titolare dell’azienda

ANCONA - Era salito sul tetto della sua azienda per fare un sopralluogo, insieme ad altre tre persone, propedeutico ad installare in futuro un impianto fotovoltaico. Come sia finito sul pannello del lucernario, in plexiglas, lo dovranno accertare le indagini. Il suo peso ha sfondato la copertura facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di 10 metri. È morto così, questa mattina, Andrea Monti, 53 anni, falconarese, titolare della “Quattro Separator”, l’azienda di via Fioretti, alla Baraccola, dove si è consumata la tragedia attorno alle 11. Una azienda che si occupa di impiantistica per depuratori. I rilievi della polizia, squadra mobile e Scientifica sul posto, sono andati avanti fino a dopo le 14.

Al capannone di via Fioretti è arrivata la compagna della vittima e alcuni amici stretti che hanno saputo dell’incidente. Si sono fatti forza a vicenda. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tetto nella parte del lucernario che ha ceduto. Al momento non risultano sequestri da parte dell’autorità giudiziaria.