Ex primario di Neurologia, la città piange la morte di Elvio Giaccaglini: l'uomo è morto a 78 anni

JESI - Ha lottato con tutte le sue forze ma nella giornata di oggi il suo cuore ha smesso di battere. La città piange la scomparsa di Elvio Giaccaglini, 78 anni, ex primario di Neurologia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi e figura molto conosciuta da tutta la comunità.

Candidato consigliere per il Pd alle ultime elezioni amministrative, Giaccaglini è stato direttore del reparto di Neurologia dal 1995 fino al suo pensionamento. Lascia la moglie e due figli. «Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l'Amministrazione comunale - si legge in un messaggio di cordoglio da parte del Comune di Jesi - tutta si stringono al dolore dei familiari per la scomparsa del dottor Elvio Giaccaglini, primario emerito di Neurologia, già consigliere comunale e presidente del Lions Club di Jesi, di cui ricordano il forte impegno sociale e civile ed il profondo legame con la propria città».