Identificate le prime vittime, padre e figlio morti insieme nel loro garage. I nomi e le età

Sono Giovanni e Andrea Tisba, padre e figlio di 65 e 25 anni, Diego Chiappetti di 52 anni e l'ultraottantenne Fernando Olivi. Sono loro le prime 4 vittime identificate dell'alluvione che ieri sera ha messo in ginocchio l'Anconetano. Tutti loro erano residenti a Pianello d'Ostra. A Passo Ripe invece è morta una donna di 72 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità. A Bettolelle, frazione di Senigallia, è stato recuperato il corpo di un uomo travolto mentre era a bordo della propria auto.

Giovanni e Andrea Tisba sono invece stati recuperati nel garage del loro appartamento di Pianello d'Ostra. L'acqua li ha inghiottiti e non hanno fatto in tempo ad uscire e mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 10 morti e 4 dispersi: tra questi anche due bambini rispettivamente di 8 e 10 anni. Il più piccolo è scivolato dalle braccia della mamma mentre entrambi venivano travolti dal fiume in piena. La donna è riuscita poi a salvarsi ed è stata ritrovata alcune ore dopo aggrappata ad un grosso albero. L'altro bambino, di 10 anni, è invece disperso insieme a sua madre. A Barbara invece si cercano una donna e la figlia di 17 anni. Le due sarebbero state investite da fango e detriti mentre tentavano di allontanarsi in auto dal loro appartamento.