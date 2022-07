Per gli albergatori era un totem, addio all’ultracentenario Bernardo Pierini

SIROLO- Per tutti i sirolesi, e non solo, è stato un autentico totem. Pioniere del turismo e amante della vita, si è spento ieri – 25 luglio – all’età di 101 anni Bernardo Pierini fondatore dello storico hotel Beatrice (il nome della figlia) che dal 1966 domina la spiaggia di San Michele, votata tra i luoghi più belli d’Europa per il turismo estivo.

Fu tra i primi ad intuire il grande potenziale turistico della perla del Conero. Pierini, raccontano gli amici, ha saputo interpretare il passaggio delle epoche offrendo alla clientela la tipica ospitalità rivierasca fatta di tradizione e professionalità. Era stato anche insignito del titolo di Maestro del Commercio dalla Camera di Commercio di Ancona. Lascia la moglie Maria Fabiani dopo 75 anni di matrimonio e la figlia Beatrice che oggi gestisce la struttura con il marito Remigio e la figlia Silvia.