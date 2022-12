Minaccia di morte la madre e distrugge i mobili di casa, poi picchia i poliziotti: arrestato

ANCONA - Distrugge il mobilio di casa in preda a una crisi di rabbia, minaccia la mamma e colpisce i poliziotti. E' successo in via Astagno. A chiamare la polizia è stata la donna, che ha spiegato come il figlio la stesse minacciando di morte e distruggendo i suppellettili. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno parlato con la signora, ma a quella vista il figlio ha iniziato a inveire contro i poliziotti stessi fino a colpirne uno.

Il 56 enne anconetano, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato anche denunciato per oltraggio, lesioni personali e maltrattamenti contro familiari. L’uomo risultava inoltre già destinatario di un ammonimento emesso dal questore nel 2019 per il medesimo reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo la direttissima è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.