Sguardi minacciosi e appostamenti sul luogo di lavoro dell’ex compagna: ammonito un uomo

ANCONA- Non ha accettato la fine del rapporto con l’ormai ex compagna rendendosi protagonista di una serie di comportamenti vietati dall’ordinamento. Per questo motivo, soprattutto per un discorso di prevenzione, un uomo residente ad Ancona ha ricevuto l’ammonimento ufficiale da parte del Questore Cesare Capocasa onde evitare che il contesto potesse degenerare nel reato di stalking.

Destinatario della misura un anconetano che, secondo l’accusa, avrebbe minacciato la serenità della donna con appostamenti sul luogo di lavoro, condotte moleste (sguardi ripetute e offese) e frasi di scredito pronunciate davanti ai colleghi dell’ex compagna.

«In un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz’altro un’emergenza sociale è nostro obbligo, come Polizia di Stato, Forze dell’Ordine, Magistratura, Associazioni di Volontariato e di Categoria, Amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti rientranti nelle c.d. “ fasce deboli” che necessitano del nostro aiuto e la nostra presenza: Donne, Anziani e Minori». E’ stato il commento del Questore