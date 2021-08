Va al mercato e viene spintonata: anziana finisce al pronto soccorso

Era andata con la figlia a curiosare tra le bancerelle del mercato di Piazza D'Armi. Si trovava proprio difronte alla banca, in via Cristoforo Colombo, quando la donna di 87 anni è stata spintonata da una persona per cause ancora ignote. L'anziana è caduta a terra ferendosi. E' quando accaduto in mattinata al Piano. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute è stata portata al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.

Ma i militi della Croce Gialla questa mattina alle 8 sono stati impegnati anche a Collemarino per un camionista che ha accusato un malore in un parcheggio. Si tratta di un 55enne. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava scaricando della merce quando si è accasciato a terra chiedendo aiuto. L'equipe sanitaria è accorsa sul posto e ha sbalizzato le sue condizioni. E' stato poi trasportato all'ospedale di Torrette. Anche lui con un codice giallo.