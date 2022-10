Malore fatale, riviera del Conero in lutto: trovato morto Massimiliano “fish” Cirilli

MARCELLI - Trovato senza vita a 45 anni nel suo letto, Marcelli e la riviera del Conero piangono Massimiliano Cirilli. “Fish”, come lo chiamavano gli amici e gli appassionati con cui condivideva lo sport della pesca, è stato trovato morto dalla moglie.

La donna ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sarà probabilmente l’autopsia ad accertare le cause del decesso. Cirilli era molto conosciuto in riviera. Operaio di professione, pescatore per passione, la morte ha colto di sorpresa le comunità di Marcelli, Numana e Sirolo.