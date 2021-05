Rubano cibo e cosmetici al centro commerciale: denunciati coniugi per furto

Marito e moglie pizzicati a rubare nel centro commerciale a Cesano di Senigallia. Scatta la denuncia per furto aggravato.

La vigilanza del negozio aveva notato ieri pomeriggio i due 65enni, residenti nella provincia di Ancona, aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Così è intervenuta la Volante del Commissariato di Senigallia che li ha subito individuati. In un primo momento la coppia ha negato tutto ma poi in una borsa gli agenti hanno scoperto la merce rubata tra cui alcuni prodotti cosmetici e alimentari per un valore di circa 200 euro. Il marito aveva precedenti per furti nei supermercati. Anche le telecamere di sorveglianza, visionate dai poliziotti, hanno confermato i loro movimenti e così i due sono stati denunciati.