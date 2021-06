Ora è ufficiale: «Dalla prossima settimana Marche in zona bianca»

«Per la terza settimana consecutiva la nostra regione registra numeri del contagio da zona bianca. Sono infatti scesi a 11,9 i nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti, il che ci conferma, come avevamo preannunciato, che da lunedì saremo finalmente in zona bianca». A confermarlo è il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che poco fa ha scritto questo breve post sul suo profilo Facebook. Le Marche quindi, dal prossimo 21 giugno, entrano ufficialmente in zona bianca.