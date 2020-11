Manutenzioni del verde, segnaletica e parchi: gli interventi

ANCONA - Lunedì prossimo, 16 novembre, l’Ufficio Verde del Comune di Ancona interverrà nel recupero di 37 palme nane e 51 cespugli situati lungo il cordolo verde di via Mattei, nella zona interessata dal cantiere per la sistemazione della direttrice porto-città. In questo modo, le piante saranno prelevate e messe in sicurezza, pronte per essere in parte reimpiantate in zona, in parte sistemate in alcune rotatorie e in altri punti del capoluogo.

Proseguono nel frattempo i lavori di manutenzione in diversi quartieri. Nella giornata di ieri stato effettuato il lavaggio del sottopassaggio del ponte dell'Aspio, che versava in gravi condizioni a causa del guano dei piccioni. Il marciapiede che costeggia la sede stradale risultava particolarmente scivoloso e pericoloso al transito pedonale. Pertanto ieri con un intervento mirato, AnconAmbiente ha ripulito e sanificato il marciapiede mentre l’Amministrazione provvederà a sistemare dissuasori per i piccioni affinché il problema non si ripresenti. Continuano i lavori per la nuova segnaletica orizzontale in città. La nuova tranche prevede dopo Corso Stamira anche via Gioberti, canalizzazione incrocio semaforico via Fano-via Grazie, Vallemiano. La nuova segnaletica orizzontale consentirà una maggiore sicurezza nel transito pedonale e veicolare. Completato intanto il recupero e la sistemazione dei muretti vandalizzati nel parchetto di Vicolo San Marco. L’intervento ha previsto anche il posizionamento di una nuova ringhiera nel punto panoramico. Sempre nella zona di Capodimonte è stato completato l’intervento e resa di nuovo fruibile in tutta sicurezza l’area della piazza prospiciente il punto luce di Unicef. I lavori hanno consistito nella sistemazione del muretto e il posizionamento di una nuova scala di accesso alla parte superiore.

«Proseguiamo negli interventi di manutenzione – spiega l’assessore competente Stefano Foresi – portando avanti un nutrito programma che prevede anche numerosi lavori nelle aree verdi, in quest’ultimo caso, con l’obiettivo di rendere sempre meglio accessibili gli spazi all’aperto (finché la stagione lo consentirà) dove svolgere passeggiate in tutta sicurezza, mantenendo il distanziamento e rispettando le norme anti Covid».