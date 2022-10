Manovra da 250mila euro per compensare le spese energetiche degli impianti sportivi. La proposta va in consiglio comunale

ANCONA - La proposta era in aria da tempo, ma l’amministrazione comunale doveva prima essere sicura di poter recuperare le risorse necessarie. La rinegoziazione dei mutui ha permesso alla sindaca Valeria Mancinelli di accantonare una cifra di circa 1 milione di euro, di cui 250 mila destinati ai gestori degli impianti sportivi comunali. L’incremento smisurato dei costi dell’energia ha messo in seria difficoltà la prosecuzione delle attività, in primis le piscine sovrastate dall’aumento di riscaldamento e luce.

La manovra

«Domani porteremo la variazione di bilancio in consiglio comunale - assicura la sindaca Mancinelli - per confermare la somma di 250 mila euro da mettere a compensazione delle spese energetiche delle società che gestiscono gli impianti sportivi». La manovra, una volta approvata, si tradurrà in una delibera che dovrà essere firmata durante la prossima giunta comunale. In sostanza la somma da destinare ai gestori dovrà andare a coprire il delta incrementale del consumo energetico. «Se non del 100% - spiega la sindaca - almeno dell’80-90%». Il che vorrebbe dire un aiuto comunque sostanzioso che permetterebbe agli impianti di scongiurare lo stop delle attività.

Il risparmio

L’intero ammontare delle spese energetiche comunali incide sul totale del bilancio per circa 8 milioni di euro, di cui il 40% se ne va solo per l’illuminazione pubblica. «Dal 2014 - continua Mancinelli - abbiamo attuato un intervento di efficientamento energetico su tutti i 22 mila punti luce di cui disponiamo in città. Ad oggi abbiamo dimezzato la quantità di energia elettrica consumata da 13.600 megawatt/ora a circa 7 mila». L’intervento riguarda la sostituzione dell’illuminazione pubblica con luci led e a bassissimo consumo. «Gli ultimi interventi porteranno ad un’ulteriore riduzione del consumo del 15% - aggiunge la sindaca - arrivando così a risparmiare circa il 65% rispetto al 2013».