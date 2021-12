Paura al deposito, si accascia a terra dopo il malore: è in gravi condizioni

ANCONA - Momenti di paura oggi pomeriggio in via Vallemiano, dove un anziano di 80 anni ha accusato un malore mentre si trovava nei pressi di un deposito di materiale edile. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale con un codice di massima gravità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO