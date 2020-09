La moglie si fa male lungo il sentiero, lui la carica in spalla ma è colto da un malore

ANCONA - Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina, intorno le 11, lungo il sentiero che porta alla splendida spiaggia di Mezzavalle.

Una donna di 53 anni, residente a Cassano D'Adda ed in vacanza insieme al marito 51enne, è rimasta vittima di un infortunio mentre stava raggiungendo la spiaggia. Il marito, invece di allertare i soccorsi, ha pensato bene di caricarla in spalla nel punto più ripido e poi riaccompagnarla fino al parcheggio delle auto. Uno sforzo importante che purtroppo, all'arrivo nella zona della sua auto, gli ha causato un malore. Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio dell'automedica, hanno soccorso i due coniugi. Per la moglie si è trattato di un problema alla caviglia ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale regionale di Torrette. Per il marito invece è stato necessario il trasporto al nosocomio con un codice di media gravità. Nessuno di loro è per fortuna in pericolo di vita.