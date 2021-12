Colto da un malore in casa, muore un 54enne: l'Asur chiede l'autopsia

Tragedia sabato pomeriggio in un'abitazione di Montemorello, a Recanati. Un uomo di 54 anni è stato colto da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Si tratta di Mauro Lambertucci.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La famiglia del 54enne e l'Asur hanno richiesto l'autopsia, che svelerà le cause che hanno portato alla sua morte. La vittima lascia la moglie ed un figlio.