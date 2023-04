Lui ama ascoltare il suono della sirena, la polizia festeggia la Pasqua insieme al piccolo Maikol

ANCONA - Nella giornata di ieri, in occasione della ricorrenza del Lunedì di Pasqua, Maikol ha voluto festeggiare con la Polizia di Stato. Il rapporto di Maikol con la Polizia di Stato risale a più di un anno fa, quando la madre Selenia scrisse al Questore Cesare Capocasa, raccontando la passione del figlio per le auto della Polizia di Stato ed in particolare per le sirene che ne annunciano l’arrivo.

In occasione della Pasquetta, un’auto della Polizia di Stato è giunta sotto l'appartamento di Maikol, a Collemarino, permettendo al ragazzino di salire su una volante e suonare la sirena che tanto ama. Per l’occasione Maikol ha ricevuto dai Poliziotti delle Volanti un uovo di Pasqua per festeggiare con i suoi eroi.