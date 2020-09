Talevi, Cisl Fp Marche: «Sanità tra le priorità del nuovo Governatore»

La Cisl Fp Marche, nell'augurare buon lavoro al nuovo Governatore delle Marche, invita a porre subito al centro dell'attenzione la sanità e la valorizzazione del personale sanitario.

A partire dalla definizione degli incentivi Covid non ancora pagati ai lavoratori delle cinque aree vaste e degli Ospedali Riuniti di Ancona, per arrivare alla stabilizzazione del personale e all' abbattimento delle liste di attesa. Priorità che da tempo attendono risposta nella consapevolezza che solo valorizzando i professionisti della sanità si valorizzeranno i servizi offerti ai cittadini evitando il triste "turismo sanitario" con conseguente abbattimento della mobilità passiva che tanto incide sulle casse della sanità regionale.