Hashish in casa e nel locale, dipendenti senza mascherina: nei guai il titolare

Operazione della squadra Mobile di Ancona ieri mattina nel cuore della città dorica. A finire nei guai un 40enne, residente ad Ancona, titolare di un locale nel centro storico della città. L'uomo era da tempo attenzionato e conosciuto dagli investigatori. A seguito di diversi pedinamenti, gli uomini della Squadra Mobile, diretti dal capo Carlo Pinto, hanno eseguito una perquizione personale e lo hanno trovato in possesso di 8 grammi di hashish. Il controllo si è esteso quindi anche all'abitazione e al luogo di lavoro. In casa e nel bar-ristorante il 40enne nascondeva altra sostanza stupefacente, per un totale di circa 20 grammi, e dei bilancini di precisione. E' stato segnalato quindi in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

In quanto titolare di un pubblico esercizio, inoltre, è intervenuta la Squadra Investigativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, che ha accertato la mancata osservanza della normativa anti-covid: sia il gestore, infatti, che i dipendenti non indossavano la mascherina. All’ingresso del locale non era stata apposto alcun cartello che indicava il rispetto del distanziamento e il numero massimo di persone che potevano accedere. Un dipendente non è risultato in regola con le norme di assunzione. Oltre alla multa di 400 euro, il locale dovrà rimanere chiuso per cinque giorni lavorativi.