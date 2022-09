Liti domestiche, domenica “intensa”: deve intervenire la polizia per evitare conseguenze

ANCONA- Tanti litigi sedati dalla Polizia nelle ultime ore, in particolare nella giornata di ieri (domenica 11 settembre).

In due casi si è trattato di lite in famiglia. La prima, che ha visto coinvolti due coniugi di circa trent’anni di nazionalità boliviana, i quali stavano litigando perché la donna impaurita dallo stato di ebbrezza del marito, rifiutava di farlo entrare nell’abitazione dove erano presenti anche dei minori. Al termine dell’intervento la donna è stata posta in sicurezza presso il suo domicilio e per garantire la sua incolumità il consorte, ritenuto responsabile di maltrattamenti familiari nei riguardi della moglie, lo stesso veniva allontanato d’urgenza con annessa misura cautelare per prevenire le condizioni generali.

L’altra lite in famiglia ha coinvolto due coniugi entrambi ultrasettantenni, i quali avevano litigato perché il marito non voleva assumere degli antidolorifici prescrittigli dal medico per una caduta, avvenuta nei giorni precedenti. Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma tra i coniugi e chiamavano i figli della coppia, per garantire la pace familiare.