Furibonda lite di coppia, arriva la polizia: sotto al letto c'è un altro uomo

ANCONA- Lite furibonda, arriva la polizia. Oltre alla coppia, in casa c'è un altro uomo nascosto sotto il letto con il quale i due avevano appena consumato cocaina. E' successo tutto ieri sera, 24 settembre, in pieno centro ad Ancona. Le urla hanno finito richiamato l'attenzione di una Volante di passaggio, gli agenti hanno suonato al citofono e a rispondere è stato un 49enne italiano.

L’uomo, che in quel momento si trovava nell’abitazione con una donna 48enne di origini dominicane, dopo aver inizialmente temporeggiato e attirato su di sé i sospetti dei poliziotti ha acconsentito facendo entrare gli agenti nell'appartamento. I poliziotti a quel punto hanno visto un piede spuntare da sotto il letto: era quello di un altro uomo, identificato come un cittadino brasiliano di 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'italiano e la dominicana si erano conosciuti in un bar, poi lei ha accettato di salire in casa. Solo all'ingresso del portone, l'uomo le ha spiegato di condividere l'appartamento con il brasiliano. I tre avrebbero consumato insieme della cocaina, poi l'uomo e la donna si sarebbe appartata in camera da letto. Il tutto in barba all'accorso, tra l'italiano e il brasiliano, di non consumare rapporti sessuali con altre persone. Da qui la lite tra i due, nella quale la donna avrebbe cercato di fare da paciere. Il brasiliano ha riportato solo un'escoriazione allo zigomo, ma ha comunque chiesto di essere portato in ospedale per accertamenti.