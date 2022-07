Litigano e l'amica colpisce il compagno di stanza, poi getta il coltello dalla finestra

ANCONA - Scoppia la lite in hotel. Lei colpisce con il manico del coltello il compagno di stanza mandandolo all’ospedale e getta l'arma dalla finestra. La donna esce sconvolta mentre la vittima rimane nell'alloggio in un bagno di sangue: scene da film horror quelle che si sono verificate ieri nella struttura che si trova vicino alla stazione ferroviaria.

La ricostruzione

Gli operatori delle Volanti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite tra un uomo e una donna. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno trovato nel corridoio dell’albergo la donna coinvolta nella lite, una signora belga di 51 anni, in apparente stato confusionale. I poliziotti sono entrati nella stanza, teatro della lite, dove hanno trovato un uomo, portoghese di 44 anni, che perdeva sangue dal gomito sinistro e dalla testa. La coppia di amici era arrivata ad Ancona dalla Francia il giorno precedente, di passaggio, in quanto diretta in Grecia, e avevano deciso di alloggiare nell’hotel in questione in attesa di imbarcarsi sul traghetto. Nel corso della mattina era scoppiata la lite e la donna aveva colpito l’uomo con il manico di un coltello da cucina, che aveva poi gettato dalla finestra dell’hotel.

Denunciata

Una volta terminati gli accertamenti sul posto e riportata la calma, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, e trasportato all’ospedale di Torrette, da dove successivamente veniva dimesso con una prognosi di 15 giorni. Gli agenti delle Volanti, dopo aver provveduto al sequestro del coltello, accompagnavano la donna in questura, la quale all’esito degli accertamenti veniva denunciata per il reato di lesioni aggravate.