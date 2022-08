«Ha occupato l'appartamento e mi ha minacciata», donna chiede aiuto: polizia interviene in piazza d'Armi

ANCONA - La polizia è intervenuta nelle scorse ore in piazza d’Armi per una lite tra più soggetti all’esterno di un appartamento.

Una donna ha raccontato agli agenti di essere stata minacciata da un soggetto che aveva tentato di occupare in modo abusivo un appartamento delle Case popolari. Inoltre ha riferito che lei, malgrado l’anziana età, lo aveva prontamente allontanato. I poliziotti, dopo aver raccolto la descrizione dell’individuo, hanno iniziato le ricerche del soggetto, purtroppo con esisto negativo. I poliziotti hanno quindi tranquillizzato la signora e vigilato con ripetuti passaggi in zona, per evitare che il soggetto potesse tornare per tentare nuovamente l’occupazione dell’immobile o comunque infastidirla.