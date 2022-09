Aborto, Laura Boldrini cacciata dalla manifestazione: «Se ne vada, non ci rappresenta»

Scontro acceso tra Laura Boldrini e alcune manifestanti durante il corteo organizzato da 'Non Una di Meno' a Roma per la Giornata mondiale dell'aborto libero, sicuro e gratuito. L'onorevole è stata contestata da un gruppo di attiviste e attivisti all'Esquilino e invitata ad abbandonare la manifestazione.

Laura Boldrini contestata dagli attivisti: il botta e risposta

È soprattutto una giovane manifestante ad incalzare l'ex presidente della Camera e parlamentare del Pd. "La Lorenzin ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Questo non lo sa?". "Il problema non è questo" risponde Boldrini, "ma la distribuzione della pillola". "Per i giovani, per i precari e chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari il problema c'è" ribatte l'attivista, "solo che a voi non ve fotte un ca**o". E ancora: "Scusi ma lei che cosa rappresenta?". "Rappresento dei principi e dei valori" dice la deputata visibilmente amareggiata da una contestazione che probabilmente non si aspettava. Non in quella piazza. Non a lei che per una vita ha difeso i diritti delle donne. Ma le manifestanti non fanno sconti. "Se ne vada, ve ne dovete andare da questa piazza perché le compagne che sono venute a protestare per avere il diritto all'aborto accessibile e gratuito non ce l'hanno anche per colpa sua". Boldrini prova ancora a difendersi: "Il diritto all'aborto voi ce l'avete perché ci sono delle donne che in Parlamento l'hanno voluto e hanno lottato per questo. Noi dovremmo essere tutte unite". La risposta della manifestante è tranchant: "Sa perché non siamo unite? Perché a lei delle persone che stanno nelle case popolari non gliene frega niente, a me sì e le difendo. Non mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legga che non viene applicata, la 405".

E poi di nuovo l'invito ad abbandonare la manifestazione: "Se ne vada". Boldrini replica: "Mi sembra un atteggiamento assurdo". "Noi siamo l'unico partito che difende questa legge" insiste la deputata. Che però, davanti alle proteste del gruppetto di attiviste si spazientisce: "E allora ve la difenderà Fratelli d'Italia".