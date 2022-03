Sassi contro le auto in corsa, ultima follia baby gang: donna ferita

OSIMO - Tirare sassi contro i parabrezza delle auto in corsa, l’ultima follia delle baby gang. E’ successo domenica sera a Osimo quando, in via Fonte Magna, una donna ha visto frantumare il parabrezza mentre era alla guida della sua vettura.

Il caso, riportato nell’edizione odierna del Corriere Adriatico, è accaduto intorno alle 19,30. La donna, secondo la ricostruzione, ha visto il parabrezza frantumarsi sotto i colpi di una vera e propria sassaiola. L’automobilista è rimasta ferita in modo leggero ed è stata soccorsa dai medici del 118. Sull’episodio indagano i carabinieri. E’ stata la stessa donna a raccontare ai militari di aver visto un gruppo di giovani allontanarsi dopo l’accaduto. Alcune settimane fa, a Filottrano, alcuni ragazzi posavano delle pietre per strada aspettando di godersi il "botto" dovuto all'impatto delle auto in corsa.