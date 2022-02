Posano pietre per strada, aspettano le auto e si “godono” il botto

FILOTTRANO - Posano le pietre per strada, si nascondono e aspettano che una macchina ci vada addosso. Perché? Per puro divertimento. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Filottrano, nella zona della scuola elementare. L’ultimo caso segnalato risale allo scorso 13 febbraio. I testimoni avrebbero visto un gruppo di ragazzini nascondersi poco dopo l’urto.

«Questa sera davanti le scuole elementari alcuni bambini di circa 11/12 anni hanno messo davanti le elementari delle pietre molto grandi in mezzo alla strada- scrive Madalina Carbonari sul gruppo Facebook “Filottrano è viva”- La botta è stata grossa e mi sono fermata subito. Appena scesa c’era una coppia di ragazzi dove a loro invece avevano suonato ripetutamente al campanello. Ovviamente poi li abbiamo beccati perchè si erano nascosti in una via e gliene abbiamo dette quattro sia io che l’altro ragazzo a cui hanno suonato a casa. Purtroppo non ne conoscevo nemmeno uno».