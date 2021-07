I proprietari dormono, ladri in azione: il risveglio è choc

Paura a Monterado di Trecastelli. I ladri sono entrati in due case. Il primo colpo è di mercoledì notte quando i malviventi sono entrati per rovistare in una casa mentre la famiglia stava dormendo in camera da letto. Sono sgusciati dentro passando delle finestre aperte per il caldo. Non è chiaro se siano riusciti a rubare qualcosa. Le vittime del furto hanno allertato via social i concittadini scrivendo: «Questa notte mentre dormivamo son entrati in casa i ladri. Mi raccomando di tenere chiuse le finestre al piano terra e al piano superiore dove ci sono i terrazzi». Massima allerta dunque da parte di cittadini e forze dell’ordine che hanno incrementato i controlli.

Venerdì scorso, invece, durante la partita della nazionale, i topi d'appartamento erano riusciti ad entrare mettendo a soqquadro le stanze senza però prendere nulla. Al rientro la famiglia ha trovato il caos.